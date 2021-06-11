Sibel Can'la yakalanan Emir Sarıgül ile Buket Aydın 'evlenemiyor!' Yılan hikayesine dönen aşkta bomba evlilik sözleşmesi iddiası...
Sibel Can'la yakalanan Emir Sarıgül ile Buket Aydın 'evlenemiyor!' Aşk üçgeninde bomba evlilik sözleşmesi iddiası... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında ortaya atılan iddia magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. Ancak bugün magazin gündeminde yer alan habere göre geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile teknede görüntülenen Emir Sarıgül'ün, hem babasını hem de Buket Aydın'ı evlilik için ikna etti. Konuyla ilgili Aydın'dan öyle bir şey olmadığını yönelik açıklamalar gelirken bir bomba daha ortaya atıldı. Nikahlarını ikinci kez iptal ettikleri ileri sürülen Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın bu hamlesinin 'evlilik sözleşmesi' olabileceği kulislerde dolaşıyor. İşte detaylar...
11.06.2021 11:17
- Son Güncelleme: 11.06.2021 11:17
Sibel Can'la yakalanan Emir Sarıgül ile Buket Aydın 'evlenemiyor!' Aşk üçgeninde bomba evlilik sözleşmesi iddiası! Son günlerin en çok konuşulan üçlüsüyle ilgili iddialar bitmiyor.
Son olarak Sibel Can ile tekne tatilinde yakalanan ve görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen Emir Sarıgül'ün Buket Aydın ile evleneceği ileri sürülmüş ancak bu iddia hakkında Aydın'dan hızlı bir şekilde 'Aslı yok' yalanlaması gelmişti.
Yılın aşk olayında son dakika gelişmesi yaşandı.Sabah'ın haberine göre spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün dün kıyılacak olan nikahının ertelenme nedeni evlilik sözleşmesi olabilir. Kuliste dolaşan iddia şöyle;
Mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalayıp kameraların karşısında büyük laflar eden Buket Aydın, ay başında sözlerini yiyip Emir Sarıgül'e geri dönmüştü.
Hatta tekrar evlenip çoluk çocuğa karışmak isteyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül, pazartesi akşamı Sarıgül'ün Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermediği için nikahları iptal olmuştu.