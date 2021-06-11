Sibel Can'la yakalanan Emir Sarıgül ile Buket Aydın 'evlenemiyor!' Yılan hikayesine dönen aşkta bomba evlilik sözleşmesi iddiası...

Sibel Can'la yakalanan Emir Sarıgül ile Buket Aydın 'evlenemiyor!' Aşk üçgeninde bomba evlilik sözleşmesi iddiası... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında ortaya atılan iddia magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. Ancak bugün magazin gündeminde yer alan habere göre geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile teknede görüntülenen Emir Sarıgül'ün, hem babasını hem de Buket Aydın'ı evlilik için ikna etti. Konuyla ilgili Aydın'dan öyle bir şey olmadığını yönelik açıklamalar gelirken bir bomba daha ortaya atıldı. Nikahlarını ikinci kez iptal ettikleri ileri sürülen Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın bu hamlesinin 'evlilik sözleşmesi' olabileceği kulislerde dolaşıyor. İşte detaylar...

11.06.2021 11:17 - Son Güncelleme: 11.06.2021 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





