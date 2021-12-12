Sibel Can'la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım' diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar
Sibel Can'la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım' diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bir kez daha yakalandı. Çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına geçtiğimiz haftalarda, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki göstermişti. Magazin gündemine bugün bomba gibi düşen 'aşk yeniden alevlendi' iddiası sonrası gözler Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Sibel Can'da... İşte detaylar...
12.12.2021 15:46
- Son Güncelleme: 12.12.2021 16:16
BİR KEZ DAHA YAKALANDILAR
Sibel Can'la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım' diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı!
AŞK SARMALI!
'Emir Sarıgül Buket Aydın aşkı tekrardan alevlendi' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren Buket Aydın, önceki gün Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülendi.
Gazetemagazin'in yayınladğı bu görüntülerin ardından gözler yeniden Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Sibel Can üçlüsünde...
NELER YAŞANDI?
Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.