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Haberler Magazin Sibel Can'la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım' diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar

Sibel Can'la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım' diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar

Sibel Can'la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım' diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bir kez daha yakalandı. Çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına geçtiğimiz haftalarda, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki göstermişti. Magazin gündemine bugün bomba gibi düşen 'aşk yeniden alevlendi' iddiası sonrası gözler Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Sibel Can'da... İşte detaylar...

12.12.2021 15:46 - Son Güncelleme: 12.12.2021 16:16
Sibel Can’la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile ’asla barışmayacağım’ diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar

BİR KEZ DAHA YAKALANDILAR

Sibel Can'la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım' diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can’la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile ’asla barışmayacağım’ diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar

AŞK SARMALI!

'Emir Sarıgül Buket Aydın aşkı tekrardan alevlendi' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren Buket Aydın, önceki gün Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

Sibel Can’la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile ’asla barışmayacağım’ diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar

Gazetemagazin'in yayınladğı bu görüntülerin ardından gözler yeniden Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Sibel Can üçlüsünde...

Sibel Can’la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile ’asla barışmayacağım’ diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar

NELER YAŞANDI?

Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sibel Can’la ifşalanmıştı... Emir Sarıgül ile ’asla barışmayacağım’ diyen Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Bir kez daha yakalandılar

İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer alırken, olayla ilgili Buket Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtti.

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