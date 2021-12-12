Kadir İnanır taburcu oldu! İşte yoğun bakıma alınan ve 22 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Kadir İnanır'ın son hali...
Kadir İnanır taburcu oldu! 22 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi. Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde tedavi gören Kadir İnanır, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. İşte son hali ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır...
TABURCU OLDU!
Evinde rahatsızlanarak apar topar yoğun bakıma alınan ve 22 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Kadir İnanır taburcu oldu.
Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından zor günleri geride bıraktı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.
22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.
Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kurak ile birlikte kentten ayrılıp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken, camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen bazı hayranları, İnanır'ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.
2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU
Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.