Kadir İnanır taburcu oldu! İşte yoğun bakıma alınan ve 22 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Kadir İnanır’ın son hali...

Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kurak ile birlikte kentten ayrılıp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken, camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen bazı hayranları, İnanır'ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.