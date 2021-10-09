Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte Hakan Altun’un memleketi...
Hakan Altun bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı... Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programıyla izleyiciyle buluşan Hakan Altun'un özel hayatı merak konusu oldu. 13 Ağustos 1972 tarihinde dünyaya gelen ünlü şarkıcının özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "Hakan Altun aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun'un memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Hakan Altun'un memleketi...
09.10.2021 22:35
- Son Güncelleme: 09.10.2021 22:35
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, sağlık sorunları nedeniyle bir süre ara verdiği Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programıyla tekrar izleyici karşısına çıkmaya başladı.
Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği programda güçlü sesi ve yorumuyla kendine hayran bırakan sanatçının özel hayatı da merak konusu oldu.
13 Ağustos 1972 tarihinde dünyaya gelen ünlü şarkıcının özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "Hakan Altun aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.