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Şarkıcı Çelik’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kendisinden de ünlüymüş meğer tescilli güzelle...

Şarkıcı Çelik'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı... 90'larda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Çelik, sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Çelik hakkında araştırma yapanlar, Çelik'in bir dönem tescilli güzelle evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Çelik'in eski eşi kim çıktı...

09.10.2021 22:20 - Son Güncelleme: 09.10.2021 22:20
Şarkıcı Çelik’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kendisinden de ünlüymüş meğer tescilli güzelle...

Ünlü şarkıcı Çelik, sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.

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Şarkıcı Çelik’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kendisinden de ünlüymüş meğer tescilli güzelle...

Programa katılmasının ardından gündem olan Çelik'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı.

Şarkıcı Çelik’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kendisinden de ünlüymüş meğer tescilli güzelle...

90'ları en sevilen şarkıcıları arasında yer alan Çelik'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Çelik olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Şarkıcı Çelik’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kendisinden de ünlüymüş meğer tescilli güzelle...

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

Şarkıcı Çelik’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kendisinden de ünlüymüş meğer tescilli güzelle...

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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