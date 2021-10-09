Şarkıcı Çelik’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kendisinden de ünlüymüş meğer tescilli güzelle...
Şarkıcı Çelik'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı... 90'larda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Çelik, sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Çelik hakkında araştırma yapanlar, Çelik'in bir dönem tescilli güzelle evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Çelik'in eski eşi kim çıktı...
09.10.2021 22:20
- Son Güncelleme: 09.10.2021 22:20
Ünlü şarkıcı Çelik, sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.
Programa katılmasının ardından gündem olan Çelik'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı.