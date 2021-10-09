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Haberler Magazin Mine Tugay göğüs dekolteli mayosuyla salına salına yürüdü o video sosyal medyayı yaktı kavurdu! 20’lik kızlara taş çıkarttı

Mine Tugay göğüs dekolteli mayosuyla salına salına yürüdü o video sosyal medyayı yaktı kavurdu! 20’lik kızlara taş çıkarttı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Özellikle yaz aylarında yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Tugay, son yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi. Göğüs dekolteli siyah mayokinisi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, deniz kenarında salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Cesur paylaşımında fit haliyle dikkat çeken Tugay için "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

09.10.2021 23:05 - Son Güncelleme: 09.10.2021 23:13
Mine Tugay göğüs dekolteli mayosuyla salına salına yürüdü o video sosyal medyayı yaktı kavurdu! 20’lik kızlara taş çıkarttı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, 3,4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Mine Tugay göğüs dekolteli mayosuyla salına salına yürüdü o video sosyal medyayı yaktı kavurdu! 20’lik kızlara taş çıkarttı

Göğüs dekolteli siyah mayokinisi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, deniz kenarında salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı.

Mine Tugay göğüs dekolteli mayosuyla salına salına yürüdü o video sosyal medyayı yaktı kavurdu! 20’lik kızlara taş çıkarttı

Özellikle yaz aylarında yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Tugay, son yayınladığı videoyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Mine Tugay göğüs dekolteli mayosuyla salına salına yürüdü o video sosyal medyayı yaktı kavurdu! 20’lik kızlara taş çıkarttı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Mine Tugay göğüs dekolteli mayosuyla salına salına yürüdü o video sosyal medyayı yaktı kavurdu! 20’lik kızlara taş çıkarttı

Cesur paylaşımında fit haliyle dikkat çeken Tugay için "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

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