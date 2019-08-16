Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt adeta babasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyordu...

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Sibel Can şu sıralar 3 çocuğu ile gündemde... Türkiye'nin önünde büyüyen Melisa ve Engincan Ural tam tersine Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gözlerden uzak duran taraf oldu. Geçtiğimiz günlerde evlilik haberleri ile gündeme gelen 19 yaşındaki Emir Aksüt değişimi ile de şaşırtırken babası Sulhi Aksüt'e de benzetildi. İşte başta Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt olmak üzere ünlülerin çocukları.

16.08.2019 09:40 - Son Güncelleme: 16.08.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





