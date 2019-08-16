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Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt adeta babasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyordu...

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Sibel Can şu sıralar 3 çocuğu ile gündemde... Türkiye'nin önünde büyüyen Melisa ve Engincan Ural tam tersine Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gözlerden uzak duran taraf oldu. Geçtiğimiz günlerde evlilik haberleri ile gündeme gelen 19 yaşındaki Emir Aksüt değişimi ile de şaşırtırken babası Sulhi Aksüt'e de benzetildi. İşte başta Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt olmak üzere ünlülerin çocukları.

16.08.2019 09:40 - Son Güncelleme: 16.08.2019 09:53
Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt adeta babasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyordu...

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerden 19 yaşında bir delikanlı.

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt adeta babasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyordu...

Gözlerden uzak büyüdüğü için birçok kişi tarafından tanınmayan Emir Aksüt herkes tarafından merak ediliyor. Babası Sulhi Aksüt'e oldukça benzeyen Emir Aksüt için 'babasının kopyası' yorumları yapıldı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt olmak üzere ünlülerin çocukları.

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt adeta babasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyordu...

Özcan Deniz ve oğlu Kuzey

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt adeta babasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyordu...

Özcan Deniz

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt adeta babasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyordu...

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