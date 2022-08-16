Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gecelerde yakalandı görenler: "Karizmanın vücut bulmuş hali"
Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gecelerde yakalandı. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Ünlü ismin çocukları da en az kendisi kadar ünlü. Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, Bebek'te kameralara yansıdı. Daha önce de birçok kez gazetecilere yakalanan ve panik olan Aksüt, İstanbul gecelerinde eğlenmeye devam edeceğini gösterdi. Onu görenler ise, "Karizmanın vücut bulmuş hali" yorumları yaptı.
"KARİZMANIN VÜCUT BULMUŞ HALİ"
Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gecelerde yakalandı görenler, "Karizmanın vücut bulmuş hali" yorumları yaptı.
Aşk hayatıyla magazin gündemine hızlı bir giriş yapan ve son dönemin merak edilen isimleri arasında yer alan Emir Aksüt, önceki sene annesi Sibel Can'a ait, 1 milyon TL değerindeki Porsche marka lüks araçla Bebek'te objektiflere takılmıştı.
KENDİSİNİ ARACINA ATTI
Aksüt, öncesinde ise sabahın ilk ışıklarına kadar Bebek'te bir mekanda eğlenmişti. Mekan çıkışı kapı önünde muhabirlerin olup olmadığını kontrol ettiren Aksüt, annesinin aracına kız arkadaşlarıyla binerken kameralara yakalanmıştı.
Apar topar kendisini araca atıp panikleyen Aksüt, daha sonra Bebek'ten ayrılmıştı.
"AŞKIM BİZİ ÇEKİYORLAR"
Sibel Can'ın en küçük oğlunun gazetecilere yakalanması bununla da bitmemişti. Sevgilisiyle Maslak'ta bulunan bir mekandan çıkan Aksüt, flaşların patlamasıyla şoke olmuştu. Emir sevgilisinin elini bırakırken, sevgilisi ise; "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek, yüzünü gizlemeye çalışmıştı.