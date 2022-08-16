Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gecelerde yakalandı görenler: "Karizmanın vücut bulmuş hali"

"AŞKIM BİZİ ÇEKİYORLAR"

Sibel Can'ın en küçük oğlunun gazetecilere yakalanması bununla da bitmemişti. Sevgilisiyle Maslak'ta bulunan bir mekandan çıkan Aksüt, flaşların patlamasıyla şoke olmuştu. Emir sevgilisinin elini bırakırken, sevgilisi ise; "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek, yüzünü gizlemeye çalışmıştı.