Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu'nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...
Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. "MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı.
16.08.2022 09:48 - Son Güncelleme: 16.08.2022 09:48
"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecan tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor.
Somer Sivrioğlu'nun tercih ettiği renkli ve salaş kıyafetler sosyal medyada gündem olmuştu bir süre önce.