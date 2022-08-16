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Haberler Magazin Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu'nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu'nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. "MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı.

16.08.2022 09:48 - Son Güncelleme: 16.08.2022 09:48
Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu’nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecan tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor.

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Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu’nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

Somer Sivrioğlu'nun tercih ettiği renkli ve salaş kıyafetler sosyal medyada gündem olmuştu bir süre önce.

Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu’nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

Çekimlerde renkli takımlar giyen Sivrioğlu, tesettürlü takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu’nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

"YILLARDIR TESETTÜRLÜYÜM BÖYLESİNİ BULAMIYORUM"

Sivrioğlu, eğlenceli kimliğinin yanı sıra takıları ve tercih ettiği tunik ile bol pantolonlarla adından söz ettirdi. Çekimlerde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Sivrioğlu, Twitter'da gündem olmuştu.

Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu’nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

Ünlü şefin kıyafetlerini gören tesettürlü kullanıcılar, "Yıllardır tesettürlüyüm böylesini ben bile bulamıyorum" yorumunu yapmıştı.

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