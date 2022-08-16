Ayırt edebilen buyursun gelsin! Somer Sivrioğlu’nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki tanımaya bin şahit gerek! Masterchef jürisi...

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecan tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor.