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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte çok konuşulan baba - kız pozu...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, babası Haka Ural'ın doğum günününe özel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün doğum günü olan Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural, yeni yaşını çocuklarıyla birlikte kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla doğum gününde çocuklarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğu yüzünün her halinden belli olan Hakan Ural, kızı Melisa Ural ile çekildiği fotoğrafla çok konuşuldu. Instagram hesabından babası ile teknede çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural takipçilerinden, "Baba - kız ne güzelsiniz" yorumları aldı. Peki Sibel Can'ın kızı Melisa Ural kaç yaşında?

03.01.2020 14:54 - Son Güncelleme: 03.01.2020 15:37
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte çok konuşulan baba - kız pozu...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımı ile çok konuşuldu. Önceki gün babası Hakan Ural'ın doğum gününü kutlayan Melisa Ural, yazdan kalma bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Melisa Ural'ın babası Hakan Ural ileçekildiği poza sosyal medya kullanıcılarından, "Ne kadar güzel bir baba - kız" gibi yorumlar geldi.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte çok konuşulan baba - kız pozu...

Hakan Ural'ın doğum gününde tüm kardeşler bir aradaydı. Mutluluğu gözlerinden okunan Hakan Ural ile Melisa Ural'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Sibel Can'ın kızı ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte çok konuşulan baba - kız pozu...

SEDA SAYAN

57 yaşında

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte çok konuşulan baba - kız pozu...

KENAN İMİRZALIOĞLU

45 yaşında

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte çok konuşulan baba - kız pozu...

ESRA EROL

37 yaşında

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