Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte çok konuşulan baba - kız pozu...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımı ile çok konuşuldu. Önceki gün babası Hakan Ural'ın doğum gününü kutlayan Melisa Ural, yazdan kalma bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Melisa Ural'ın babası Hakan Ural ileçekildiği poza sosyal medya kullanıcılarından, "Ne kadar güzel bir baba - kız" gibi yorumlar geldi.