GaleriMagazin

Fahriye Evcen son haliyle herkesi şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı geçtiğimiz Nisan ayında kucağına aldı. Eşi ve oğluyla Bodrum tatili dönüşünde görüntülenen 33 yaşındaki Fahriye Evcen, aldığı kilolarla ağır eleştirilere maruz kalmış ancak ünlü isimler Fahriye Evcen'i yalnız bırakmayarak yeni doğum yapan anneye destek olmuşlardı. Ağustos ayında havalimanında çekilen fotoğrafları çok konuşulan Fahriye Evcen, Instagram hesabından paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Emzirdiği için şok diyetlerden kaçan Fahriye Evcen son haliyle herkesi şoke etti. Peki Fahriye Evcen hamilelik kilolarından nasıl kurtuldu? İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin zayıflama yöntemleri...

03.01.2020 14:02 - Son Güncelleme: 03.01.2020 14:25
Fahriye Evcen son haliyle herkesi şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz yıl Nisan ayında dünyaya gelmişti. Uzun bir aradan sonra Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen baba Burak Özçivit, tekliflere şimdilik 'Hayır' dedi.

Fahriye Evcen son haliyle herkesi şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı

Burak Özçivit oğluna olan düşkünlüğünü 4 aracının plakasına kadar yansıttı. Hepsini 'KAR' diye değiştirdi.

Fahriye Evcen son haliyle herkesi şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı

Ağustos ayında havalimanında çekilen fotoğrafları çok konuşulan Fahriye Evcen ise evinden paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Doğumdan sonra 12 kilo veren Fahriye Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.

Fahriye Evcen son haliyle herkesi şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı

İŞTE FAHRİYE EVCEN'İN KİLOLARINDAN KURTULMA SIRRI
Un, tuz, şekerden uzak durdu.

Karbonhidrat tüketimini azalttı.

Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.

Sebze ağırlıklı beslendi.

Fahriye Evcen son haliyle herkesi şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı

Günde 2 litre su tüketti.

Evinin alt katını spor salonu haline getirdi.

Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.

Aç bırakan diyetler yerine günde 2 öğün beslenmeyi seçti.

Akşam 20.00'den sonra bir şey yemiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı!
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı!