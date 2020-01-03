Fahriye Evcen son haliyle herkesi şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı geçtiğimiz Nisan ayında kucağına aldı. Eşi ve oğluyla Bodrum tatili dönüşünde görüntülenen 33 yaşındaki Fahriye Evcen, aldığı kilolarla ağır eleştirilere maruz kalmış ancak ünlü isimler Fahriye Evcen'i yalnız bırakmayarak yeni doğum yapan anneye destek olmuşlardı. Ağustos ayında havalimanında çekilen fotoğrafları çok konuşulan Fahriye Evcen, Instagram hesabından paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Emzirdiği için şok diyetlerden kaçan Fahriye Evcen son haliyle herkesi şoke etti. Peki Fahriye Evcen hamilelik kilolarından nasıl kurtuldu? İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin zayıflama yöntemleri...

03.01.2020 14:02 - Son Güncelleme: 03.01.2020 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





