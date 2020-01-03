Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal dizideki performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisi ile oyunculuk kariyerinde ses getiren bir başarıya daha imza attı. Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri memleketini merak etti. Bülent İnal'ı adeta mercek altına alan Payitaht Abdülhamid izleyicisi memleketini öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Bülent İnal ve diğer ünlülerin memleketleri...