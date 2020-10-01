Sibel Can'ın kızı Melisa Ural leopar elbisesiyle hayran bıraktı! İlk yorum baba Hakan Ural'dan...
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa, leopar desenli elbisesi ile dikkat çekti. Sadeliği ve doğal güzelliği ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa'nın fotoğrafına ilk yorum babası Hakan Ural'dan geldi. Kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Melisa'ya babası kalp gönderirken, takipçileri annesi ile olan benzerliğine dikkat çekti. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin en doğal halleri...
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın kızı, annesine olan benzerliği ve duru güzelliği ile sosyal medya gündeminde. İşte leopar desenli elbisesi ile poz veren Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin en doğal halleri...