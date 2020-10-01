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Kerem Bursin'in güzeller güzeli kız kardeşi Melis Bürsin herkesi şaşırttı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Özellikle son günlerde Hande Erçel ile yakınlaştığı iddia edilen Kerem Bursin aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Kerem Bürsin hakkında araştırma yapanlar kardeşi Melis ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin uzaktan yakından hiç benzerlikleri yok. İşte başta Kerem Bursin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

01.10.2020 14:36 - Son Güncelleme: 01.10.2020 14:36
Kerem Bursin'in güzeller güzeli kız kardeşi Melis Bürsin herkesi şaşırttı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Kerem Bursin'in güzeller güzeli kız kardeşi Melis Bürsin herkesi şaşırttı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Kerem Bursin'in güzeller güzeli kız kardeşi Melis Bürsin herkesi şaşırttı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez
Kerem Bursin'in güzeller güzeli kız kardeşi Melis Bürsin herkesi şaşırttı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Kerem Bursin'in güzeller güzeli kız kardeşi Melis Bürsin herkesi şaşırttı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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