Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babasının o fotoğrafını paylaştı! Hakan Ural'a yüzleri gülümseten not: "Tatliskom"

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa Ural, sosyal medya hesabından sık sık hem annesiyle hem de babasıyla fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Instagram'da 250 bin takipçisi bulunan Melisa Ural magazin gündeminin de yakın markajında yer alıyor. Son olarak sosyal medya hesabından babası Hakan Ural'ın fotoğrafını paylaşan Melisa Ural, yazdığı not ile yüzleri gülümsetti. İşte Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'ın o paylaşımı...