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6 parmağı görenler hayrete düştü! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in ayakları olay oldu! Beren Saat 6 parmaklı mı?..

Uzun bir aradan sonra tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşan Aşk-ı Memnu, milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Kadrosunda Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı bu başarılı dizide, Beren Saat'in ayakları gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Beren Saat'in ayağında 6 parmak olduğunu iddia etti. Bu detay, dizinin hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İşte Beren Saat'in gündem olan o fotoğrafı ve sosyal medyada yapılan yorumlar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:55 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:52
6 parmağı görenler hayrete düştü! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Beren Saat’in ayakları olay oldu! Beren Saat 6 parmaklı mı?.. 1

Kariyerinin altın çağını Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat vererek yaşayan Beren Saat özel hayatıyla magazin gündeminin yakın markajında.

6 parmağı görenler hayrete düştü! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Beren Saat’in ayakları olay oldu! Beren Saat 6 parmaklı mı?.. 2

Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan ünlü isim kadrosunda Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre'nin bulunduğu ve başrolü üstlendiği Aşk-ı Memnu dizisi ile gündeme geldi.

6 parmağı görenler hayrete düştü! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Beren Saat’in ayakları olay oldu! Beren Saat 6 parmaklı mı?.. 3

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır.

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