6 parmağı görenler hayrete düştü! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in ayakları olay oldu! Beren Saat 6 parmaklı mı?..

Uzun bir aradan sonra tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşan Aşk-ı Memnu, milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Kadrosunda Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı bu başarılı dizide, Beren Saat'in ayakları gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Beren Saat'in ayağında 6 parmak olduğunu iddia etti. Bu detay, dizinin hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İşte Beren Saat'in gündem olan o fotoğrafı ve sosyal medyada yapılan yorumlar...