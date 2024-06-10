Bir garip hikaye: "Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik" Yeşilçam’ın Erol Taş'ıydı! 32 yıllık eşi teyzesinin kızı çıktı!

Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Erol Taş, yemek yediği sahneyle hafızalara kazındı ve sinema kariyerine "Acı Günler" filmiyle adım attı. Yaşamı boyunca Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alarak 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Erol Taş, yıllar geçse de hayatıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Taş'ın, 1966-1998 yılları arasında tanımadığı teyzesinin kızıyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızlarının özel hayatları hala ilgi çekmeye devam ederken, Erol Taş'ın bu ilginç hikayesi de dikkat çekiyor. İşte Erol Taş'ın hayatına dair bilinmeyenler ve şaşırtıcı evliliği...
Yeşilçam denilinde akıllara gelen ilk isimler arasında yer alan 28 Şubat 1926 Erzurum doğumlu Erol Taş, Susuz Yaz, Sabuha, Yılanların Öcü, Gecelerin Ötesi gibi filmlerle 7'den 70'e gönüllerde taht kurdu.
Et yediği sahnelerle yıllar geçse de unutulmayan Erol Taş, kariyerinin yanı sıra özel hayatı da araştırılmaya devam ediyor.