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Bir garip hikaye: "Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik" Yeşilçam’ın Erol Taş'ıydı! 32 yıllık eşi teyzesinin kızı çıktı!

Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Erol Taş, yemek yediği sahneyle hafızalara kazındı ve sinema kariyerine "Acı Günler" filmiyle adım attı. Yaşamı boyunca Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alarak 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Erol Taş, yıllar geçse de hayatıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Taş'ın, 1966-1998 yılları arasında tanımadığı teyzesinin kızıyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızlarının özel hayatları hala ilgi çekmeye devam ederken, Erol Taş'ın bu ilginç hikayesi de dikkat çekiyor. İşte Erol Taş'ın hayatına dair bilinmeyenler ve şaşırtıcı evliliği...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:50 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:48
Bir garip hikaye: Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik Yeşilçam’ın Erol Taş’ıydı! 32 yıllık eşi teyzesinin kızı çıktı! 1

Yeşilçam denilinde akıllara gelen ilk isimler arasında yer alan 28 Şubat 1926 Erzurum doğumlu Erol Taş, Susuz Yaz, Sabuha, Yılanların Öcü, Gecelerin Ötesi gibi filmlerle 7'den 70'e gönüllerde taht kurdu.

Bir garip hikaye: Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik Yeşilçam’ın Erol Taş’ıydı! 32 yıllık eşi teyzesinin kızı çıktı! 2

Et yediği sahnelerle yıllar geçse de unutulmayan Erol Taş, kariyerinin yanı sıra özel hayatı da araştırılmaya devam ediyor.

Bir garip hikaye: Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik Yeşilçam’ın Erol Taş’ıydı! 32 yıllık eşi teyzesinin kızı çıktı! 3

2 kere nikah masasına oturan Erol Taş ilk evliliğini 1965 yılında sonlandırdı.

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