Bir garip hikaye: "Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik" Yeşilçam’ın Erol Taş'ıydı! 32 yıllık eşi teyzesinin kızı çıktı!

Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Erol Taş, yemek yediği sahneyle hafızalara kazındı ve sinema kariyerine "Acı Günler" filmiyle adım attı. Yaşamı boyunca Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alarak 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Erol Taş, yıllar geçse de hayatıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Taş'ın, 1966-1998 yılları arasında tanımadığı teyzesinin kızıyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızlarının özel hayatları hala ilgi çekmeye devam ederken, Erol Taş'ın bu ilginç hikayesi de dikkat çekiyor. İşte Erol Taş'ın hayatına dair bilinmeyenler ve şaşırtıcı evliliği...