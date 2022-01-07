Masterchef Eren'in bu halini görenler şükretti 'bu kim ya böyle!' Eşi çocuğu merak edilen Eren Kaşıkçı sakalsız...
TV 8 ekranlarında yayınlana Masterchef'in başından bu yana en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Eren Kaşıkçı son 4'e kalarak kendisine olan inancı da boşa çıkarmadı. Hala yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak dikkat çeken Eren Kaşıkçı hakkında aslen nereli, eşi, kızı, çocuğu gibi araştırma yapanlar sakalsız eski halini görünce şaştı kaldı. İşte Masterchef favorilerinden Eren Kaşıkçı hakkında merak edilenler.
07.01.2022 15:21
- Son Güncelleme: 07.01.2022 15:21
MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan yetenekli yarışmaçı Eren Kaşıkçı'nın eski halini görenler gözlerine inanamadı. Yarışmaya kızıl sakallarıyla damga vuran Kaşıkçı'nın sakalsız hali, sevenlerini şoke etti.
Aslen Tokatlı olan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2021'de İmroz Kuzusu yaparak, jüri üyelerini etkilemiş ve MasterChef yolculuğuna başlamıştı.