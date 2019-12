Sibel Can'ın herkesten sır gibi sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Meğer herkes yanlış biliyormuş...

Güzel gözleri ve güçlü sesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, yaptığı her paylaşım ile hem soysal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Sibel Can, hala genç kızlara taş çıkartıyor. Sibel Can'ın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte güzel sanatçı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...