Sibel Can'ın göz bebeğiydi erkek arkadaşı yüzünden hayatı kararmıştı! Mutlu Kaya da Barbie akımına uydu son haliyle şaşırttı

Tüm Türkiye onu yıllar önce katıldığı ses yarışması ile tanıdı. Hem yüzünün hem de sesinin güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Mutlu Kaya, Sibel Can'ın da göz bebeğiydi. Ancak sevgilisi tarafından saldırıya uğrayan Mutlu Kaya günlerce yaşam savaşı vermiş, ablasını da yine eski sevgilisi yüzünden kaybetmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Mutlu Kaya, Barbie akımına uydu son haliyle de herkesi şaşırttı.
Sibel Can'ın keşfetmesiyle katıldığı ses yarışmasında tanındıktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yaralanan Mutlu Kaya da Barbie akımına uydu.
Seneler önce bir televizyon kanalında yayınlanan "Sesi Çok Güzel" isimli şarkı yarışmasına katılan Mutlu Kaya, o dönem içerisinde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyordu. Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın favorilerinden olan Kaya, yalnızca güçlü sesi ile değil, renkli gözleri ve uzun saçları ile de herkesi kendisine hayran bıraktırmıştı.
8 çocuklu bir ailede yaşayan Kaya, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı ve uzun süre boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi.