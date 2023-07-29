Sibel Can'ın göz bebeğiydi erkek arkadaşı yüzünden hayatı kararmıştı! Mutlu Kaya da Barbie akımına uydu son haliyle şaşırttı

Tüm Türkiye onu yıllar önce katıldığı ses yarışması ile tanıdı. Hem yüzünün hem de sesinin güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Mutlu Kaya, Sibel Can'ın da göz bebeğiydi. Ancak sevgilisi tarafından saldırıya uğrayan Mutlu Kaya günlerce yaşam savaşı vermiş, ablasını da yine eski sevgilisi yüzünden kaybetmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Mutlu Kaya, Barbie akımına uydu son haliyle de herkesi şaşırttı.