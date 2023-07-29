Artık saklanmak yok! Demet Özdemir uğruna milyonlar bayıldığı sevgilisi DJ Sergio ile coştu da coştu! Kendini sahneye attı

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana Demet Özdemir tatil fotoğraflarını paylaşıyor sık sık. Yunanistan'dan ev almak için adım attığı iddia edilen Özdemir'den, bir süredir Yunan DJ Sergio'yla birlikte. Geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenen çiçeği burnunda çift artık saklanmıyor.