Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz son haliyle şaşırttı "Yalnız iyi zayıflamış" Seda Sayan'ın gelin adayı olarak hafızalara kazınan Solmaz Çiros...

Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros yine sahne aldığı bir düğünden paylaşım yaptı. Epey kilo verdiği görülen Çiros'a, gelinden daha çok takı takılınca sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...