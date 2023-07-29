Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz son haliyle şaşırttı "Yalnız iyi zayıflamış" Seda Sayan'ın gelin adayı olarak hafızalara kazınan Solmaz Çiros...

Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros yine sahne aldığı bir düğünden paylaşım yaptı. Epey kilo verdiği görülen Çiros'a, gelinden daha çok takı takılınca sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...
Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros sahne aldığı düğündeki son haliyle herkesi şaşırttı.
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.