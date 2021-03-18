Sibel Can'ın gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Daha 13 yaşındayken oryantallik yaptı...

Sibel Can'ın gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Daha 13 yaşındayken oryantallik yaptı Sibel Can... Adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Babası da müzisyen olan Sibel Can'ın sahnelerle tanışması bu yüzden biraz erken oldu. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi. 1999'da ilk eşiyle yollarını ayıran Sibel Can, 2000 yılında 10 yıl süren bir evlilik daha gerçekleştirdi ve bu evlilikten de bir evlat dünyaya getirdi. Şu an 50 yaşında olan 3 çocuk annesi Sibel Can, gençlik halleriyle sosyal medya gündeminde yerini aldı.

18.03.2021 18:43 - Son Güncelleme: 18.03.2021 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





