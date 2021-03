Sibel Can'ın fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü! Londra'da hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli ile...

Sibel Can'ın fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü! Londra'da hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli ile 1995'li yıllara ait fotoğrafları ortaya çıkan 50 yaşındaki Sibel Can, gençlik halleriyle dikkat çekti. Henüz 13 yaşındayken dans etmeye başlayan sarı saçlı, mavi gözlü bebek gibi bir genç kızdı, hatta çocuktu Sibel Can. Sibel Can'ın adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Babası da müzisyen olan Sibel Can'ın sahnelerle tanışması bu yüzden biraz erken oldu. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Londra'da hayatını kaybeden Karahan Çantay ile 'Mr.Turkey 95' yarışmasının final gecesinde tanıştı ve işte her şey ondan sonra başladı. Hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay ile fotoğrafları gündeme gelen Sibel Can, o zamanlar 25 yaşındaydı... İşte gençliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Sibel Can başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

