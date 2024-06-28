Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın nereli çıktı! Herkes Egeli sanıyordu ancak gerçek şoke etti! Meğer Hakan Ural...

Nur Tuğba Namlı ile ekranlarda boy gösteren Hakan Ural, magazin gündeminin yakın markajında olmaya devam ediyor. Güzelliği ve sesi ile milyonları büyüleyen Sibel Can ile bir dönem evli kalan Hakan Ural hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ekranların sevilen ismi Hakan Ural'ın memleketi duyanları şoke etti. Herkesin Egeli sandığı Hakan Ural meğer...
Güzelliği, sesi ile milyonları büyüleyen Sibel Can ile bir dönem evli kalan Hakan Ural hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ekranların sevilen ismi Hakan Ural'ın memleketi duyanları şoke etti. Herkesin Egeli sandığı Hakan Ural meğer...
Ekranların sevilen ismi Hakan Ural, ekran karşısına geçtiği partneri Nur Tuğba Namlı ile milyonlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.
Bir dönem Sibel Can ile evli kalan Hakan Ural hakkında hayranlarını şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.