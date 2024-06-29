Uzun süre sonra ekranlara dönen Özgü Namal'ın titizlik hastalığı herkesi çileden çıkardı. Dizi setine oturduğu sandalyeyi bile evinden getiren Namal, kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Başarılı oyuncu sette makyajını kendi yapar, başkasına elini bile sürdürmezmiş.
2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, zor günleri atlattıktan sonra yeniden setlere dönmeye karar vermişti.
Muğla Köyceğiz'deki evinden taşınan ve İstanbul'a yerleşen Namal, "Kızıl Goncalar" dizisiyle ekranlardaki yerini almıştı.
10 yıl sonra setlere 'merhaba' diyen Namal, iddiaya göre set çalışanlarıyla sıkıntılar yaşıyormuş.