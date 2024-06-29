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Özgü Namal'ın titizlik hastalığı set çalışanlarını çileden çıkardı! Sandalyesini bile evden getiriyor

Uzun süre sonra ekranlara dönen Özgü Namal'ın titizlik hastalığı herkesi çileden çıkardı. Dizi setine oturduğu sandalyeyi bile evinden getiren Namal, kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Başarılı oyuncu sette makyajını kendi yapar, başkasına elini bile sürdürmezmiş.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:06
Özgü Namal’ın titizlik hastalığı set çalışanlarını çileden çıkardı! Sandalyesini bile evden getiriyor 1

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, zor günleri atlattıktan sonra yeniden setlere dönmeye karar vermişti.

Özgü Namal’ın titizlik hastalığı set çalışanlarını çileden çıkardı! Sandalyesini bile evden getiriyor 2

Muğla Köyceğiz'deki evinden taşınan ve İstanbul'a yerleşen Namal, "Kızıl Goncalar" dizisiyle ekranlardaki yerini almıştı.

Özgü Namal’ın titizlik hastalığı set çalışanlarını çileden çıkardı! Sandalyesini bile evden getiriyor 3

10 yıl sonra setlere 'merhaba' diyen Namal, iddiaya göre set çalışanlarıyla sıkıntılar yaşıyormuş.

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