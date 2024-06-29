Özgü Namal'ın titizlik hastalığı set çalışanlarını çileden çıkardı! Sandalyesini bile evden getiriyor

Uzun süre sonra ekranlara dönen Özgü Namal'ın titizlik hastalığı herkesi çileden çıkardı. Dizi setine oturduğu sandalyeyi bile evinden getiren Namal, kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Başarılı oyuncu sette makyajını kendi yapar, başkasına elini bile sürdürmezmiş.