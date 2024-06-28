İzzet Yıldızhan apar topar hastaneye koştu! Boyunluklu fotoğrafı şoke etti! Denize atladığı sırada başına bakın ne geldi!

23 yıldır evli olduğu eşiyle geçtiğimiz aylarda ilk kez kamera karşısına geçen İzzet Yıldızhan magazin manşetlerinde yerini almıştı. Sevenleri tarafından yakından takip edilen İzzet Yıldızhan son olarak talihsiz bir olayla gündem oldu. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, tatil yaptığı sırada beklenmedik bir kaza geçirdi. Denize atladığı sırada başına gelen talihsiz olay sonucu apar topar hastaneye koşan Yıldızhan, boyunluklu fotoğrafıyla takipçilerini şoke etti. İşte İzzet Yıldızhan'ın başına gelen o talihsiz olay...