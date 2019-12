Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü! Çok konuşulacak paylaşım

Sibel Can, Instagram'dan bornozlu fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı. 49 yaşındaki usta sanatçı sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler araında. Instagram hesabını, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melisa Ural'a teslim eden Sibel Can, bornozlu fotoğrafının yayınlanmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sibel Can ve diğer ünlü isimlerin bornozlu paylaşımları...

Sibel Can Kimdir ? Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir.

