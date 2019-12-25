Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü! Çok konuşulacak paylaşım
Sibel Can, Instagram'dan bornozlu fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı. 49 yaşındaki usta sanatçı sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler araında. Instagram hesabını, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melisa Ural'a teslim eden Sibel Can, bornozlu fotoğrafının yayınlanmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sibel Can ve diğer ünlü isimlerin bornozlu paylaşımları...
Sibel Can Kimdir ? Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir.
Sibel Can Instagram hesabından yaptığı bornozlu paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden doğan kızı Melisa Ural, bir süredir annesinin Instagram hesabını yönetiyor. 49 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can'ın yayınladığı bornozlu paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Güçlü sesi ve yorumu ile herkesi kendisine hayran bırakan şarkıcı, yaşına rağmen koruduğu fiziği ve güzelliği ile her daim adından söz ettiriyor. 1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibel Can'ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.