Sibel Can'ın bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kadın mükemmelliğinden hiç ödün vermiyor...

Sibel Can Instagram hesabından yaptığı bornozlu paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden doğan kızı Melisa Ural, bir süredir annesinin Instagram hesabını yönetiyor. 49 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can'ın yayınladığı bornozlu paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Güçlü sesi ve yorumu ile herkesi kendisine hayran bırakan şarkıcı, yaşına rağmen koruduğu fiziği ve güzelliği ile her daim adından söz ettiriyor. 1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibel Can'ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.

17.11.2019 14:24 - Son Güncelleme: 17.11.2019 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





