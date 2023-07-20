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Sibel Can'ın bir de annesini görün! Güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Melisa Ural tıpkısının aynısı! 17 yıl önce kaybetmişti...

Sibel Can'ın annesine bakın! Hiç görmeyenler dut yemiş bülbüle döndü! Annesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi 2006 yılında kaybeden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medya hesabından hüzünlü bir paylaşım yapmıştı. Annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad eden ünlü isim, duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlatmıştı. 52 yaşındaki Sibel Can'ın 13 yıllık bitmeyen hasreti hayranlarını duygulandırmıştı. İşte 3 çocuk annesinin bir çok kişinin hiç görmediği annesi ve anneannesi...

20.07.2023 16:58 - Son Güncelleme: 20.07.2023 16:58
Sibel Can’ın bir de annesini görün! Güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Melisa Ural tıpkısının aynısı! 17 yıl önce kaybetmişti...

Sibel Can'ın annesini görenler bir daha baktı! ''Güzelliğini nerden aldığı belli oldu!'' yorumları geldi. Melisa Ural ile benzerlikleri 'yok artık' dedirtti. 17 yıl önce kaybetmişti...

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Sibel Can’ın bir de annesini görün! Güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Melisa Ural tıpkısının aynısı! 17 yıl önce kaybetmişti...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, annesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi 2006 yılında toprağa vermşti.

Sibel Can’ın bir de annesini görün! Güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Melisa Ural tıpkısının aynısı! 17 yıl önce kaybetmişti...

Annesinin ölümünün 13. yılında sosyal medyadan paylaşım yaparak eski günleri yad etmişti.

Sibel Can’ın bir de annesini görün! Güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Melisa Ural tıpkısının aynısı! 17 yıl önce kaybetmişti...

''Benim Annem....

04.01.2006

Mekanın cennet olsun.''

Sibel Can’ın bir de annesini görün! Güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Melisa Ural tıpkısının aynısı! 17 yıl önce kaybetmişti...

O dönem zor günler geçiren Sibel Can, teselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu.

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