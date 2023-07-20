Sibel Can'ın bir de annesini görün! Güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Melisa Ural tıpkısının aynısı! 17 yıl önce kaybetmişti...
Sibel Can'ın annesine bakın! Hiç görmeyenler dut yemiş bülbüle döndü! Annesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi 2006 yılında kaybeden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medya hesabından hüzünlü bir paylaşım yapmıştı. Annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad eden ünlü isim, duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlatmıştı. 52 yaşındaki Sibel Can'ın 13 yıllık bitmeyen hasreti hayranlarını duygulandırmıştı. İşte 3 çocuk annesinin bir çok kişinin hiç görmediği annesi ve anneannesi...
20.07.2023 16:58 - Son Güncelleme: 20.07.2023 16:58
Sibel Can'ın annesini görenler bir daha baktı! ''Güzelliğini nerden aldığı belli oldu!'' yorumları geldi. Melisa Ural ile benzerlikleri 'yok artık' dedirtti. 17 yıl önce kaybetmişti...