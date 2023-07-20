Ali Koç ’Aferin Ferdi’ demişti! Sera de Vrij’le evleniyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’nun düğün tarihi...

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ferdi Kadıoğlu özel hayatıyla büyük ilgi çekiyor. Sera Vrij geçtiğimiz sene İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığı imza törenine katılmıştı. Sera Vrij'in Ali Koç ile tanımasında ile gülümseten anlar yaşanmıştı.