Ali Koç 'Aferin Ferdi' demişti! Sera de Vrij'le evleniyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun düğün tarihi...
Fenerbahçe'nin sevilen futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun, hayranları ve taraftarları tarafından yakından takip edilen sevgilisi Sera Vrij, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda başarılı meslek kariyeriyle de büyük ilgi odağı haline geldi. Fenerbahçe camiasının sevilen ismi Ferdi Kadıoğlu ve güzellikleri ve başarıları ile gönüllerde taht kuran sevgilisi Sera Vrij ile evlilik kararı aldı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise düğün tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar...
20.07.2023 16:18 - Son Güncelleme: 20.07.2023 16:18
Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ferdi Kadıoğlu özel hayatıyla büyük ilgi çekiyor. Sera Vrij geçtiğimiz sene İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığı imza törenine katılmıştı. Sera Vrij'in Ali Koç ile tanımasında ile gülümseten anlar yaşanmıştı.
Ali Koç'un 'Aferin Ferdi' diyerek Kadıoğlu'nu tebrik etmesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij'in evlilik tarihi ortaya çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun imza töreninde bir an olsun yanından ayrılmayan kız arkadaşının Ali Koç ile şakalaşması gündem olmuştu.