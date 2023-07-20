Vav TV İzle
Haberler Magazin Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım "Ey rüzgar... Git oğluma de ki..."

Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım "Ey rüzgar... Git oğluma de ki..."

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Kardeş acısıyla sarsılan şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın ailesine sahip çıkarak "Benim 4 çocuğum var" dedi... 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümü öncesi anne Suzan Tektaş, yürekleri yakan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

20.07.2023 17:03 - Son Güncelleme: 20.07.2023 17:03
Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım Ey rüzgar... Git oğluma de ki...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 2021 yılında coronavirüs sebebiyle 41 yaşında hayatını kaybetmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım Ey rüzgar... Git oğluma de ki...

Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce kaybettiği oğlunu andı.

Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım Ey rüzgar... Git oğluma de ki...

Suzan Tektaş, Instagram sayfasında şu notu paylaştı:

Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım Ey rüzgar... Git oğluma de ki...

"Ey rüzgar... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?"

Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım Ey rüzgar... Git oğluma de ki...

YAŞASAYDI 43 OLACAKTI

Abisi Alişan, annesi Suzan Tektaş ve eşi Merve Tektaş; Selçuk Teştaş'ı mayıs ayındaki doğum gününde birbirinden duygusal mesajlarla anmışlardı:

SON DAKİKA