Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın vefat eden oğlu Selçuk için yürekleri cız ettiren paylaşım "Ey rüzgar... Git oğluma de ki..."
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Kardeş acısıyla sarsılan şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın ailesine sahip çıkarak "Benim 4 çocuğum var" dedi... 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümü öncesi anne Suzan Tektaş, yürekleri yakan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
20.07.2023 17:03 - Son Güncelleme: 20.07.2023 17:03
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 2021 yılında coronavirüs sebebiyle 41 yaşında hayatını kaybetmişti.
YAŞASAYDI 43 OLACAKTI
Abisi Alişan, annesi Suzan Tektaş ve eşi Merve Tektaş; Selçuk Teştaş'ı mayıs ayındaki doğum gününde birbirinden duygusal mesajlarla anmışlardı: