Sibel Can'ı görenler 'kızının yaşına inmişsin' diyor! Photoshop kurbanı Sibel Can paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu

SİBEL CAN GÜZELLİĞİ...

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun'un yaptığı programda, Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle onlara eşlik edecek. Can, Altun ve Şenlendirici'nin Türkiye'nin en güzel şarkılarıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanacak. Son paylaşımıyla dikkat çeken Sibel Can bu kez photoshop kurbanı oldu.