Sibel Can'ı görenler 'kızının yaşına inmişsin' diyor! Photoshop kurbanı Sibel Can paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Sibel Can, yine gündeme bomba gibi düştü. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenen görüntüleriyle dikkat çeken Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'den yeni poz geldi. Photoshop kurbanı Sibel Can'ı görenler 26 yaşındaki kızı Melisa'ya benzediği yönünde yorumlarda bulundu.

