Sibel Can'ı görenler 'kızının yaşına inmişsin' diyor! Photoshop kurbanı Sibel Can paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu
Sibel Can'ı görenler 'kızının yaşına inmişsin' diyor! Photoshop kurbanı Sibel Can paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Sibel Can, yine gündeme bomba gibi düştü. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenen görüntüleriyle dikkat çeken Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'den yeni poz geldi. Photoshop kurbanı Sibel Can'ı görenler 26 yaşındaki kızı Melisa'ya benzediği yönünde yorumlarda bulundu.
'KIZININ YAŞINA İNMİŞSİN'
Sibel Can'ı görenler 'kızının yaşına inmişsin' diyor! Photoshop kurbanı Sibel Can paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, yeni müzik ve eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler"de buluştu. 1977 yapımı Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden esinlenen tanıtım videosuyla geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Sibel Can'dan yeni fotoğraf geldi.
İstanbul'a yakın bir köyde çekilen tanıtım filminde yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı ve çekimler tüm gün sürdü. Sibel Can'ın kostümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktığı tanıtımda, Hakan Altun kamyonu kullanmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Hüsnü Şenlendirici ise kamyonun kasasında klarnet çalarken görülüyor.
SİBEL CAN GÜZELLİĞİ...
Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun'un yaptığı programda, Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle onlara eşlik edecek. Can, Altun ve Şenlendirici'nin Türkiye'nin en güzel şarkılarıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanacak. Son paylaşımıyla dikkat çeken Sibel Can bu kez photoshop kurbanı oldu.