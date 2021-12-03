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Haberler Magazin Sibel Can'dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı

Sibel Can'dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı

Sibel Can'dan yılbaşı rekoru! Kırmızı deri elbisesi ile geçtiğimiz haftalarda dillere düşen Sibel Can, konser için tercihini yeniden İstanbul'dan yana kullandı. Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı. İşte başta Sibel Can'ın yılbaşı konser ücreti olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yılbaşı konser tarifeleri...

03.12.2021 09:18 - Son Güncelleme: 03.12.2021 09:23
Sibel Can’dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı

SİBEL CAN'DAN YILBAŞI REKORU

Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı!

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Sibel Can’dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı

6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sibel Can’dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı

Aşk yaşadığı ileri sürülen ve defalarca birlikte yakalandığı Emir Sarıgül'ün de yer aldığı konserde Sibel Can kırmızı deri elbisesiyle dikkat çekmiş, "Hamile mi?" yorumları yapılmıştı...

Sibel Can’dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı

Sibel Can'ın yılbaşı konser ücreti dudak uçuklatan cinsten! İşte başta Sibel Can olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yılbaşı konser ücretleri...

Sibel Can’dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı

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