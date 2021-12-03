Sibel Can'dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı
Sibel Can'dan yılbaşı rekoru! Kırmızı deri elbisesi ile geçtiğimiz haftalarda dillere düşen Sibel Can, konser için tercihini yeniden İstanbul'dan yana kullandı. Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı. İşte başta Sibel Can'ın yılbaşı konser ücreti olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yılbaşı konser tarifeleri...
03.12.2021 09:18
- Son Güncelleme: 03.12.2021 09:23
SİBEL CAN'DAN YILBAŞI REKORU
Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı!
Aşk yaşadığı ileri sürülen ve defalarca birlikte yakalandığı Emir Sarıgül'ün de yer aldığı konserde Sibel Can kırmızı deri elbisesiyle dikkat çekmiş, "Hamile mi?" yorumları yapılmıştı...
Sibel Can'ın yılbaşı konser ücreti dudak uçuklatan cinsten! İşte başta Sibel Can olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yılbaşı konser ücretleri...