Alişan ile eşi Buse Varol artık daha az görüşecek setlere geri dönüyor! Eşi Buse Varol ile boşancakları haberleri sonrası Buse Varol'un da...
Son günlerde sıkıntılı günler yaşayan Alişan, setlere geri dönüyor. Önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle sarsılan Alişan sonrasında eşi Buse Varol ile boşanacakları haberleriyle ikinci darbeyi almıştı. 'Kendimi toparlamaya çalışıyorum' sözleriyle zor günlerinde üstesinden gelmeye çalıştığını söyleyen Alişan yıllar sonra setlere geri dönüyor. Eşi Buse Varol'un Camdaki Kız'a katılacağı iddialarından sonra bakın Alişan hangi dizinin kadrosunda kendisine yer buldu.
03.12.2021 09:44
- Son Güncelleme: 03.12.2021 09:44
'Seksenler' dizisinin yeni bölümlerinde ise Alişan, konuk oyuncu olarak yer alacak. Ünlü şarkıcı, diziye sürpriz bir karakteri canlandıracak. Yıllar önce yayınlanan 'Cennet Mahallesi' dizisindeki 'Ferhat' rolüyle yıllardır adından söz ettiren Alişan, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da devam ediyor.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından zor günler geçiren ve vaktinin neredeyse tamamını ailesiyle geçirmek için harcayan ünlü isim, dizide rol alacağını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.