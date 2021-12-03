Alişan ile eşi Buse Varol artık daha az görüşecek setlere geri dönüyor! Eşi Buse Varol ile boşancakları haberleri sonrası Buse Varol’un da...

'Seksenler' dizisinin yeni bölümlerinde ise Alişan, konuk oyuncu olarak yer alacak. Ünlü şarkıcı, diziye sürpriz bir karakteri canlandıracak. Yıllar önce yayınlanan 'Cennet Mahallesi' dizisindeki 'Ferhat' rolüyle yıllardır adından söz ettiren Alişan, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da devam ediyor.