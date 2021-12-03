Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı. Oyuncu Deniz'inin yıllar önce Murat Dalkılıç'ın "Yani" klibinde oynadığı ortaya çıkmış, değişimi ile dikkat çekmişti... Şimdi de Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı, 12 yıl önce rol aldığı kliple gündemde. Yakışıklı oyuncu Yiğit Kirazcı'yı oklipte görenler şaştı kaldı.

03.12.2021 09:05 - Son Güncelleme: 03.12.2021 09:08
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı’nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı’nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

"Yargı" dizisinin yıldızı Pınar Deniz'in yıllar önce Murat Dalkılıç'ın "Yani" klibinde oynadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı, 12 yıl önce rol aldığı kliple gündemde.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı’nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

Alternatif popun renkli ismi Gökçe'nin 2009 yılında yayınlanan "Anladım ki" klibinde oynayan Kirazcı'nın o görüntüleri, sosyal medyada gündeme geldi. Oyuncunun takipçileri, klibe yorum ve beğeni yağdırdı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı’nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

İşte Yiğit Kirazcı ve sevgilisi Pınar Deniz başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı’nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

Songül Karlı

SON DAKİKA