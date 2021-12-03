Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı. Oyuncu Deniz'inin yıllar önce Murat Dalkılıç'ın "Yani" klibinde oynadığı ortaya çıkmış, değişimi ile dikkat çekmişti... Şimdi de Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı, 12 yıl önce rol aldığı kliple gündemde. Yakışıklı oyuncu Yiğit Kirazcı'yı oklipte görenler şaştı kaldı.
03.12.2021 09:05
- Son Güncelleme: 03.12.2021 09:08
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görüntüleri şaşırtmıştı! Şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı.
"Yargı" dizisinin yıldızı Pınar Deniz'in yıllar önce Murat Dalkılıç'ın "Yani" klibinde oynadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı, 12 yıl önce rol aldığı kliple gündemde.