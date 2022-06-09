Vav TV İzle
Haberler Magazin Sibel Can'dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: "Kimin eli nerede?"

Sibel Can'dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: "Kimin eli nerede?"

Sibel Can'dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya resmen Sibel Can'ın ortaya çıkan fotoğrafıyla çalkalandı. Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hesaplarından paylaştı. Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu, "Kimin eli nerede?" yorumları yağdı.

09.06.2022 11:55 - Son Güncelleme: 09.06.2022 12:03
Sibel Can’dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: Kimin eli nerede?

"KİMİN ELİ NEREDE?"

Sibel Can'dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medyada, "Kimin eli nerede?" yorumaları havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can’dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: Kimin eli nerede?

Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın fotoğrafları Instagram'da gündem oldu.

Sibel Can’dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: Kimin eli nerede?

Sibel Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu.

Sibel Can’dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: Kimin eli nerede?

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma 'Kimin eli nerede?' şeklinde yorumda bulundu.

Sibel Can’dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: Kimin eli nerede?

İşte Sibel Can'ın tartışma yaratan pozuna gelen yorumlar.

SON DAKİKA