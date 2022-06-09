Sibel Can'dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya: "Kimin eli nerede?"
Sibel Can'dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medya resmen Sibel Can'ın ortaya çıkan fotoğrafıyla çalkalandı. Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hesaplarından paylaştı. Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu, "Kimin eli nerede?" yorumları yağdı.
09.06.2022 11:55 - Son Güncelleme: 09.06.2022 12:03
"KİMİN ELİ NEREDE?"
Sibel Can'dan sarmaş dolaş olay kare! Herkes şaşkına döndü sosyal medyada, "Kimin eli nerede?" yorumaları havada uçuştu.