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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç'in kızının babası da tanıdık çıktı

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç'in kızının babası da tanıdık çıktı

Camdaki Kız'ı Selen'i Selma Ergeç'in sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç'in özel hayatı merak edildi. Ergeç hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Oyuncunun 2015 yılında nikah masasına oturduğu ünlü ismin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Selma Ergeç'in eşi...

09.06.2022 11:32 - Son Güncelleme: 09.06.2022 11:32
Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç’in kızının babası da tanıdık çıktı

Camdaki Kız dizisinde Selen karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç’in kızının babası da tanıdık çıktı

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç’in kızının babası da tanıdık çıktı

2015 yılında nikah masasına oturan ve 2016 yılında kızı Yasmin'i kucağına alan oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç’in kızının babası da tanıdık çıktı

İşte başta Selma Ergeç olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç’in kızının babası da tanıdık çıktı

BURCU BİRİCİK

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