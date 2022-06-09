Esra Ezmeci'nin şimdiki hallerini unutun estetiksiz haline bakın! Yayınladığı itiraflar ve tuzlu su çapalamayla hatırlanan Ezmeci...
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Esra Ezmeci. 35 yaşındaki Esra Ezmeci'nin hayatı televizyonda yer almaya başlayınca değişti. Herkes onu tuzlu su /çapalama yöntemiyle ve Instagram hesabında kendisine gelen itirafları yayınlamasıyla hatırlıyor. Birbirinden ilginç itirafları yayınlayarak herkesi şoke eden Esra Ezmeci bu kez kendisi herkesi şoke etti. Nedeni ise estetik halleri. İşte haberin detayları...
09.06.2022 12:25 - Son Güncelleme: 09.06.2022 12:25
Birçok televizyon programlarında yorumcu olarak bulunan ünlü uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin estetiksiz hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 36 yaşındaki Ezmeci'nin eski eşi ile ifşa olan bir fotoğrafındaki görünümü çok konuşulacak.
Gündüz kuşağı yayınlarında uzman klinik psikolog olarak yorumlar yapan, Instagram hesabından açtığı canlı yayınlarda takipçilerinin sorularını ve ilginç itiraflarını yanıtlayarak destek olan ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci'nin eski eşi ile olan bir fotoğrafı sosyal medyada ifşa oldu.