Esra Ezmeci’nin şimdiki hallerini unutun estetiksiz haline bakın! Yayınladığı itiraflar ve tuzlu su çapalamayla hatırlanan Ezmeci...

Birçok televizyon programlarında yorumcu olarak bulunan ünlü uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin estetiksiz hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 36 yaşındaki Ezmeci'nin eski eşi ile ifşa olan bir fotoğrafındaki görünümü çok konuşulacak.