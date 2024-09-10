3 çocuk annesi Sibel Can’dan gelin-kaynana paylaşımı! Hakan Ural’ın kızı görümce Melisa Ural da boş durmadı

Hakan Ural ile 11 yıl evli kalan ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2022 yılında oğlunu evlendirmişti. Merve Kaya ile dünyaevine giren Engincan Ural'ın görkemli düğün töreni uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Sibel Can'ın gelini Merve Kaya, bugün yeni yaşını kutladı. Kayınvalide Sibel Can ve görümce Melisa Ural'dan paylaşımlar ise peş peşe geldi. İşte o paylaşımlar...
Sibel Can, 1988 senesinde dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.
Bu evlilikten Melisa ve Engincan adlarında iki evladı olan Hakan Ural ile Sibel Can, genç yaşta anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
11 yıl aynı yastığa baş koyan ünlü çift, tarihler 1999'u gösterdiğinde ise evliliklerini sonlandırdı.