3 çocuk annesi Sibel Can’dan gelin-kaynana paylaşımı! Hakan Ural’ın kızı görümce Melisa Ural da boş durmadı

Hakan Ural ile 11 yıl evli kalan ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2022 yılında oğlunu evlendirmişti. Merve Kaya ile dünyaevine giren Engincan Ural'ın görkemli düğün töreni uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Sibel Can'ın gelini Merve Kaya, bugün yeni yaşını kutladı. Kayınvalide Sibel Can ve görümce Melisa Ural'dan paylaşımlar ise peş peşe geldi. İşte o paylaşımlar...