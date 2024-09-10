Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması! İşte son sağlık durumu!

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında son bilgiler şarkıcı Nilüfer'den geldi. Kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar'ı ziyaret eden Nilüfer, hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazadan sonra hastaneye kaldırılmış ve ardından entübe edilen Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.