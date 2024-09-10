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Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması! İşte son sağlık durumu!

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında son bilgiler şarkıcı Nilüfer'den geldi. Kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar'ı ziyaret eden Nilüfer, hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazadan sonra hastaneye kaldırılmış ve ardından entübe edilen Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 16:36
Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması! İşte son sağlık durumu! 1

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'daki gece 01.00 sıralarında yalısının merdivenlerinden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması! İşte son sağlık durumu! 2

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırılmıştı.

Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması! İşte son sağlık durumu! 3

Entübe edilen Reha Muhtar'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilmişti.

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