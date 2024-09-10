Kim der 3 çocuk annesi! Bergüzar Korel göbek açık spor tarzıyla olay oldu!

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve spor tarzıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Göbek açık spor tarzıyla gündem olan oyuncu, fit haliyle "Kim der 3 çocuk annesi" dedirtti.