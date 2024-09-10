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Kim der 3 çocuk annesi! Bergüzar Korel göbek açık spor tarzıyla olay oldu!

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve spor tarzıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Göbek açık spor tarzıyla gündem olan oyuncu, fit haliyle "Kim der 3 çocuk annesi" dedirtti.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 12:59
Kim der 3 çocuk annesi! Bergüzar Korel göbek açık spor tarzıyla olay oldu! 1

Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine girdi.

Kim der 3 çocuk annesi! Bergüzar Korel göbek açık spor tarzıyla olay oldu! 2

Korel, 2010'da Ali adını verdiği ilk oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü oyuncu, 2020'de de ortanca çocuğu Han'a kavuştu.

Kim der 3 çocuk annesi! Bergüzar Korel göbek açık spor tarzıyla olay oldu! 3

2021 yılında ise kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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