Sibel Can ve kızı Melisa'nın 17 kilo verdiren diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi bu yöntemi denemiş

Ünlüler arasında popüler olan bu diyet, dengeli beslenmeyi esas alıyor. Sibel Can ve kızının yıllar önce vermiş olduğu kilolar günümüzde hala merak edilen konular arasında yer alıyor. Seda Sayan'dan Nurgül Yeşilçay'a ünlülerin zayıflama sırlarını sizler için derledik. Birçok ünlü isim bakın hangi yöntemle zayıflamış! İşte ünlülerin uyguladığı o diyet...
İŞTE SİBEL CAN'IN VE KIZININ GÜNLÜK DİYET PROGRAMI
Sabah
1 kibrit kutusu büyüklüğünde (30 gr.) diyet peynir grubu.
1 dilim kepekli ekmek.
Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz.
4 adet yağ ilave edilmiş siyah zeytin.
1 tatlı kaşığı doğal reçel.
Şekersiz açık limonlu çay.
Kuşluk
1 porsiyon mevsim meyvesi.