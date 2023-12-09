Sibel Can ve kızı Melisa'nın 17 kilo verdiren diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi bu yöntemi denemiş

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Ünlüler arasında popüler olan bu diyet, dengeli beslenmeyi esas alıyor. Sibel Can ve kızının yıllar önce vermiş olduğu kilolar günümüzde hala merak edilen konular arasında yer alıyor. Seda Sayan'dan Nurgül Yeşilçay'a ünlülerin zayıflama sırlarını sizler için derledik. Birçok ünlü isim bakın hangi yöntemle zayıflamış! İşte ünlülerin uyguladığı o diyet...