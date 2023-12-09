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Sibel Can ve kızı Melisa'nın 17 kilo verdiren diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi bu yöntemi denemiş

Yaza yaklaşırken birçoğumuz, plajda kendimizi daha iyi hissetmek ve sıcak hava döneminde formda görünmek istiyoruz. Ünlülerin sık sık tercih ettiği ve başarılı sonuçlar elde ettiği diyet sırları, bu hedefe ulaşmak isteyenler için ilham kaynağı olabilir. Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin kilo verme sırlarını sizler için derledik. İşte, ayda 5, 10, 15 kilo verdirecek etkili diyetler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 23:20 Güncelleme 11 Kasım 2023, 23:20
Sibel Can ve kızı Melisa’nın 17 kilo verdiren diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi bu yöntemi denemiş 1

Ünlüler arasında popüler olan bu diyet, dengeli beslenmeyi esas alıyor. Sibel Can ve kızının yıllar önce vermiş olduğu kilolar günümüzde hala merak edilen konular arasında yer alıyor. Seda Sayan'dan Nurgül Yeşilçay'a ünlülerin zayıflama sırlarını sizler için derledik. Birçok ünlü isim bakın hangi yöntemle zayıflamış! İşte ünlülerin uyguladığı o diyet...

Sibel Can ve kızı Melisa’nın 17 kilo verdiren diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi bu yöntemi denemiş 2

İŞTE SİBEL CAN'IN VE KIZININ GÜNLÜK DİYET PROGRAMI

Sabah

1 kibrit kutusu büyüklüğünde (30 gr.) diyet peynir grubu.
1 dilim kepekli ekmek.
Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz.
4 adet yağ ilave edilmiş siyah zeytin.
1 tatlı kaşığı doğal reçel.
Şekersiz açık limonlu çay.

Sibel Can ve kızı Melisa’nın 17 kilo verdiren diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi bu yöntemi denemiş 3

Kuşluk

1 porsiyon mevsim meyvesi.

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