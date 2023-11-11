Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı! İşte rüzgar gibi geçip giden aşkın bitme sebebi

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Ancak Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası bir de trafik kazası geçiren Mehmet Ali Erbil, sonunda ayrılık nedenini açıkladı. İşte detaylar...