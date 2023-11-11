Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı! İşte rüzgar gibi geçip giden aşkın bitme sebebi

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Ancak Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası bir de trafik kazası geçiren Mehmet Ali Erbil, sonunda ayrılık nedenini açıkladı. İşte detaylar...
Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken geçtiğimiz günlerde kaza geçirmiş ve yürekleri ağıza getirmişti. Ünlü şovmen, son olarak Nişantaşı'nda bir giyim mağazasında görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Erbil hakkında tüm merak edilenlere yanıt verdi.
"Verilmiş sadakamız varmış. Kan dökmeden hiçbir arabaya binmem. Kanı döktük kendi kanımız dökülmedi. Emniyet kemeri kastığı için kaburgam ezildi. Onun sıkıntısını çekiyorum 3-4 gündür. Şaka gibiydi" dedi.
KAZA ANINI ANLATTI
66 yaşındaki sanatçı, "İstinye yokuşunda önümüzde kamyonet var, onun önünde de o yola yanlış girip geri geri gelen bir araç var. Kamyonet araca vurmamak için duruyor, biz de arkadan kamyonete vurduk" dedi ve ekledi: