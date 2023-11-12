Hakan Ural’ın gelini kırmızılar içinde ortalığı kasıp kavurdu! Görümce Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın müstakbel damadı da...

Sibel Can ile Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrıları Engincan Ural ise geçen sene 9 Ekim ayında Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Kaya ile Ural'ın romantik pozlarını Melisa Ural, sosyal medya hesabında yayınladı. Merve Kaya kırmızılar içinde sosyal medyayı sallarken Melisa Ural'ın sevgilisiyle verdiği aşk pozu dikkat çekti. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın gelini ve müstakbel damadı...