Sibel Can ve kızı Melisa Ural herkesi ve oğlu Engincan Ural hayrete düşürdü! Melisa Ural giderek annesine benziyor

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, yeni haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Çocukken kiloları olan Melisa Ural, genç kız olunca o kilolardan kurtulmuş. Hal böyle olunca Melisa Ural'ı görenler tanımakta güçlük çekti. Giderek annesine benzeyen Melisa Ural, annesinin boyuna ulaştı. Gündeme oturan Sibel Can ve Melisa Ural, birlikte çekilen fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte Sibel Can'ın giyim tarzıyla ikoncanlara taş çıkartan oğlu Engincan Ural ve kızı Melisa Ural...

25.04.2019 20:19 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





