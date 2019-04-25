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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutlu günü! Kimse beklemiyordu

Son dönemin en popüler isimlerinden Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel her hareketiyle olay yaratıyor. Ancak bu kez durum başka. Bu kez ön planda olan Hande Erçel değil ablası Gamze Erçel... Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi. Gamze Erçel'i mutlu gününde yalnız bırakmayanlardan biri de Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç oldu. İşte Hande Erçel'in ablasının düğününden ilk kare ve ünlülerin akrabaları...

25.04.2019 19:12 - Son Güncelleme: 25.04.2019 20:03
Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutlu günü! Kimse beklemiyordu

Hande Erçel son dönemin en popüler kadın oyuncularının başında geliyor. Gerek yer aldığı projeler, gerek şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı çalkantılı aşkla adından söz ettiriyor.

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutlu günü! Kimse beklemiyordu

Bu kez ön planda olan Hande Erçel değil ablası Gamze Erçel...

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutlu günü! Kimse beklemiyordu

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi.

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutlu günü! Kimse beklemiyordu

Gamze Erçel'i mutlu gününde yalnız bırakmayanlardan biri de Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç oldu.

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutlu günü! Kimse beklemiyordu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel nişanlısı Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi.

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