Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutlu günü! Kimse beklemiyordu
Son dönemin en popüler isimlerinden Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel her hareketiyle olay yaratıyor. Ancak bu kez durum başka. Bu kez ön planda olan Hande Erçel değil ablası Gamze Erçel... Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi. Gamze Erçel'i mutlu gününde yalnız bırakmayanlardan biri de Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç oldu. İşte Hande Erçel'in ablasının düğününden ilk kare ve ünlülerin akrabaları...
25.04.2019 19:12
- Son Güncelleme: 25.04.2019 20:03
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