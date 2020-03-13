Bir dönemin efsanesiydi! Kurtlar Vadisi'nin setinde çekilen bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz
Kurtlar Vadisi şüphesiz ki Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde yer alan karakterler hala gündeme geliyor. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Laz Ziya, Seyfo Dayı... Her karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler...
13.03.2020 21:36
- Son Güncelleme: 13.03.2020 21:40
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