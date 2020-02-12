Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızını görenler şoke oldu! Melisa Ural annesinin aynısı...
Sibel Can ile Hakan Ural 28 Eylül 1988 yılında evlendi ve bu evlilikten 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen kızları Melisa Ural, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa Ural'ın Sibel Can'a olan benzerliği herkesi şoke etti. Abisi Engincan Ural kadar göz önünde büyümemesine rağmen magazin basını ve Sibel Can hayranlarının yakından takip ettiği Melisa son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın "Annesinin aynısı" dedirten paylaşımı...
12.02.2020 10:58
- Son Güncelleme: 12.02.2020 10:58
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Instagram fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok ünlü ismin çocuklarının aksine göz önünde fazla bulunmayan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Sibel Can 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi.
DİĞER GALERİLER