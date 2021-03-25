Sibel Can son haliyle sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl kilo vermiş...

Sibel Can son haliyle sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can'ın nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yıllar sonra ekran karşısına çıkan Sibel Can Instagram'da adeta şov yapıyor. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi usta sanatçı değişimiyle dikkat çekiyor. Sesi kadar cilveli tavırlarıyla da 7'den 70'e herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Sibel Can, son haliyle sosyal medyayı yine yıktı geçti. Peki Sibel Can nasıl kilo verdi? İşte detaylar...