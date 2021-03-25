Sibel Can son haliyle sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl kilo vermiş...
Sibel Can son haliyle sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can'ın nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yıllar sonra ekran karşısına çıkan Sibel Can Instagram'da adeta şov yapıyor. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi usta sanatçı değişimiyle dikkat çekiyor. Sesi kadar cilveli tavırlarıyla da 7'den 70'e herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Sibel Can, son haliyle sosyal medyayı yine yıktı geçti. Peki Sibel Can nasıl kilo verdi? İşte detaylar...
25.03.2021 18:26
- Son Güncelleme: 25.03.2021 18:36
50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can, doğumdan sonra haliyle kilo aldı ancak her haliyle güzel olan Sibel Can, kendiyle barışık tavırlarıyla her daim güzelliğini konuşturdu. Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.